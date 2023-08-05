Трампу дали два дня, чтобы ответить на запрос об ограничении постов в соцсети

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Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн дала бывшему президенту США Дональду Трампу всего два дня, чтобы ответить на запрос от спецпрокурора, который считает, что Трампу нужно ограничить возможность публично делиться информацией по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный документ.

"До 17:00 7 августа 2023 года ответчик должен направить ответ на ходатайство правительства о защитном приказе, в котором будет выражена его позиция <...>", – следует из судебного документа.

Ранее сообщалось, что прокуроры предлагают запретить Дональду Трампу и его юристам сообщать полученную в ходе судебного процесса информацию, включая стенограммы заседаний большого жюри, людям, чей доступ не был уполномочен судом.

Министерство юстиции также беспокоит, что в своих постах в социальной сети Truth Social Трамп непосредственно упоминает судей, адвокатов и свидетелей, связанных с его судебными процессами.

Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Сам политик выступил с призывом, чтобы Верховный суд вмешался в судебные разбирательства, фигурантом которых он является.