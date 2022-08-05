США не поддерживают идею независимости Тайваня – Блинкен

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США все еще придерживаются политики "одного Китая" и не выступают за предоставление Тайваню независимости, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.

"Ничего не изменилось в нашей политике "одного Китая". Мы не хотим одностороннего изменения статус-кво любой из сторон. Мы не поддерживаем независимость Тайваня", – цитирует Блинкена агентство Reuters.

Он подчеркнул, что Штаты только рассчитывают на то, что противоречия сторон, лежащих по обе стороны пролива, разрешатся мирно, без принуждения и не при помощи силы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что перед поездкой спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Белый дом тайно проводил закрытые переговоры и консультации, чтобы снизить геополитические риски. Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена пыталась уговорить спикера палаты представителей отменить поездку, однако этого не удалось сделать.

В публикации утверждалось, что информацию о визите на Тайвань Пелоси держала в секрете даже от сопровождающих ее членов делегации. Прилетевшие в Азию конгрессмены узнали о планах приземлиться в аэропорту Тайбэя только в день вылета.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

