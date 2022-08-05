Посольство РФ обвинило США в "охоте" на выезжающих за границу россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Посольство России обвинило США в "охоте" на выезжающих за границу россиян, которая длится с 2008 года, сообщает газета "Известия".
В диппредставительстве подчеркнули, что за 14 лет зафиксировано свыше 50 таких случаев, а в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан, большинство из них отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений.
"Граждане России, оказавшись в руках американской фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов", – заявили в посольстве.
Там призвали США "перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую". Также в представительстве подчеркнули, что решение в отношении гражданки США Бриттни Грайнер полностью соответствует букве и духу российского законодательства.
4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Олимпийская чемпионка была признана виновной в незаконном хранении и контрабанде наркотиков.
Президент США Джо Байден назвал приговор неприемлемым. Он заявил, что такое решение российского суда стало еще одним напоминанием для мирового сообщества о том, что американка неправомерно содержится под стражей в РФ.
"Московский патруль": суд в Химках вынес приговор американке Бриттни Грайнер
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: