Посольство РФ обвинило США в "охоте" на выезжающих за границу россиян

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Посольство России обвинило США в "охоте" на выезжающих за границу россиян, которая длится с 2008 года, сообщает газета "Известия".

В диппредставительстве подчеркнули, что за 14 лет зафиксировано свыше 50 таких случаев, а в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан, большинство из них отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений.

"Граждане России, оказавшись в руках американской фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов", – заявили в посольстве.

Там призвали США "перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую". Также в представительстве подчеркнули, что решение в отношении гражданки США Бриттни Грайнер полностью соответствует букве и духу российского законодательства.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Олимпийская чемпионка была признана виновной в незаконном хранении и контрабанде наркотиков.

Президент США Джо Байден назвал приговор неприемлемым. Он заявил, что такое решение российского суда стало еще одним напоминанием для мирового сообщества о том, что американка неправомерно содержится под стражей в РФ.

