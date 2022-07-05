В Совфеде допустили зеркальный ответ РФ на санкции Японии

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Россия может дать зеркальный ответ на санкции Японии. Об этом заявил замглавы экономического комитета Совфеда, сенатор от Амурской области Иван Абрамов.

По его словам, ограничения могут ввести против Токио, а также в отношении работающих в России японских компаний.

Абрамов напомнил, что Япония закупала у России природные ресурсы, которыми сама не располагает.

"Нельзя произвести продукцию, не имея сырья. Своими санкциями они прежде всего вредят сами себе", – приводит слова Абрамова РИА Новости.

Он добавил, что у Москвы, в свою очередь, есть необходимые ресурсы для производства собственной продукции.

Ранее Япония расширила санкции против России и Белоруссии. В частности, Токио ввело ограничительные меры против еще 90 организаций и физлиц двух стран. Список включает 57 россиян и 6 организаций из РФ, в том числе вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

