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Политика

20:33

В СФ оценили последствия разработки ракетных двигателей в Соединенных Штатах

политика за рубежом

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Создание в Соединенных Штатах замены российским ракетным двигателям РД-180 не приведет к "катастрофическим" последствиям для РФ. С таким заявлением выступил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает "Интерфакс".

"Мы же не могли рассчитывать только на эту статью доходов. Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет", – говорит российский сенатор.

При этом Джабаров обращает внимание, что разработка США замены российским двигателей должна была случиться в будущем. По его словам, замена ракетными двигателями BE-4 российской альтернативы не станет причиной новых санкций в отношении РФ.

Ранее говорилось, что закон США обязал американские ВВС отказаться от использования РД-180. В конгрессе заявляли, что заменить российские двигатели в ближайшие годы не представляется возможным.

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