В МИД РФ осудили задержание Гибралтаром танкера

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Россия осудила задержание властями Гибралтара танкера под панамским флагом. Об этом сказано в официальном комментарии МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве случившееся назвали целенаправленной акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии.

"Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществленный 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты Вооруженных сил Великобритании", – подчеркивается в заявлении МИД РФ. В ведомстве обратили внимание, что за задержанием последовали "восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США". Это означает, что "данная акция готовилась давно, с подключением соответствующих служб и ведомств нескольких стран", заявили представители МИД.

Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, захват судна противоречит "заявленному настрою ведущих стран Евросоюза, включая Великобританию, добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере".

В конце июня президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки против Штатов. "Больше никакого Джона Керри и Обамы!" – заявил нынешний глава Белого дома, имея в виду своего предшественника и экс-госсекретаря, которые в 2015 году заключили ядерную сделку c Ираном.

Ранее в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. США обвинили в этом Иран. Вашингтон ввел санкции против иранского руководства и военачальников. В Тегеране обвинения отвергли и отметили, что сами обеспокоены случившимся.