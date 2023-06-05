В МИД РФ заявили, что Россия не видит перспектив продления зерновой сделки

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Российская сторона не видит перспектив для принятия решения о продлении черноморской инициативы, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Мы их не видим. <...> Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года", – передает РИА Новости его слова.

Проблемы, на которые ранее уже не раз указывала РФ, так и не были устранены в рамках реализации зерновой сделки, подчеркнул Вершинин.

18 мая было принято решение о продлении черноморской инициативы до 17 июля. В российском министерстве иностранных дел указали на задачи, которые должны быть решены до окончания сделки.

Речь шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставках запчастей, разблокировке транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозке активов российских компаний.

Позднее в МИД РФ сообщили, что зерновой сделке может потребоваться альтернатива, если сельскохозяйственный экспорт России не будет разблокирован.

В ведомстве отметили, что альтернативой смогут стать рекламируемые Евросоюзом "коридоры солидарности". По ним, как пояснили в МИД, в немалых количествах вывозится продукция Украины.



Россия подтвердила продление зерновой сделки на два месяца