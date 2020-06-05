Трамп поблагодарил Иран за освобождение гражданина США

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил власти Ирана за освобождение американца Майкла Уайта из тюрьмы. Об этом сообщает RT.

"Так здорово, что Майкл дома. Только что прибыл. Очень волнующе. Спасибо Ирану", – сказал глава государства.

Также Трамп заявил, что намерен победить на предстоящих выборах президента США.

Американец Майкл Уайт провел в иранской тюрьме два года. Одновременно с его освобождением США выпустили из заключения ирано-американского доктора Маджида Тахери.

В апреле 2020 года Трамп был не настолько приветлив в отношении Ирана. Президент США поручил уничтожать иранские катера, которые создают препятствия американским судам. Подробных объяснений этого приказа в Вашингтоне не последовало.

