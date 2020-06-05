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Политика

09:54

Трамп поблагодарил Иран за освобождение гражданина США

политика за рубежом

Фото: АР/U.S. State Department via AP

Президент США Дональд Трамп поблагодарил власти Ирана за освобождение американца Майкла Уайта из тюрьмы. Об этом сообщает RT.

"Так здорово, что Майкл дома. Только что прибыл. Очень волнующе. Спасибо Ирану", – сказал глава государства.

Также Трамп заявил, что намерен победить на предстоящих выборах президента США.

Американец Майкл Уайт провел в иранской тюрьме два года. Одновременно с его освобождением США выпустили из заключения ирано-американского доктора Маджида Тахери.

В апреле 2020 года Трамп был не настолько приветлив в отношении Ирана. Президент США поручил уничтожать иранские катера, которые создают препятствия американским судам. Подробных объяснений этого приказа в Вашингтоне не последовало.

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