NBC: Трамп проведет встречу с переданной Россией американкой Ксенией Карелиной

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Президент США Дональд Трамп 5 мая встретится в Белом доме с переданной Вашингтону Москвой в рамках обмена заключенными Ксенией Карелиной, сообщил телеканал NBC.

По информации СМИ, российско-американскую балерину освободили из российской тюрьмы во время обмена заключенными между РФ и США 10 апреля в Абу-Даби. Она является гражданкой США и РФ. В 2024 году Карелину приговорили к 12 годам колонии за госизмену. Она осуществила перевод менее 100 долларов в пользу украинской организации в США.

Вашингтон со своей стороны освободил Артура Петрова. Он является гражданином ФРГ и России. Мужчина был задержан в августе 2023 года на Кипре по запросу властей США за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения для ВС РФ.

Ранее Трамп заявлял, что США высоко ценят освобождение Россией гражданки Америки Карелиной. Он уточнил, что с запросом об освобождении девушки обратился глава UFC Дана Уайт. Известно, что во время одного из судебных заседаний она признала вину и подтвердила перевод денег на нужды украинской армии.

Гражданином ФРГ и РФ Петров рассказывал, что уголовное преследование в отношении него политически мотивировано и преследуют его за то, что он российский предприниматель. Ему грозило 20 лет.