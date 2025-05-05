Orda.kz: первая жена экс-президента Казахстана Назарбаева госпитализирована

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Первая жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сара заболела. Об этом в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) сообщил член Общественного совета Алма-Аты Рафаэль Гасанов.

При этом в публикации не уточняется, чем именно болеет Назарбаева.

В свою очередь, издание Orda.kz со ссылкой на источники пишет, что женщина находится в госпитале медицинского центра управления делами президента Казахстана в Алма-Ате, рядом с ней близкие родственники.

В самом медучреждении отказались рассказать о госпитализации и заболевании Назарбаевой, передает издание "Курсив", ссылаясь на источники.

Ранее в больницу с болями в животе доставили экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Отмечалось, что это произошло из-за раны, которую он получил во время покушения в 2018 году. Политику провели операцию на кишечнике и спустя три недели выписали. Перед выпиской Болсонару поблагодарил лечащих врачей.