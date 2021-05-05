Путин 8 мая проведет переговоры в столице с Рахмоном

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Владимир Путин в субботу, 8 мая, проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что визит президента Таджикистана для переговоров 8 мая был согласован еще до событий на киргизско-таджикской границе.

"Визит Рахмона был запланирован и согласован до событий на границе", – сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Россия не направляла специальных приглашений иностранным лидерам на парад Победы 9 мая в Москве. По его словам, при желании ближайшие соседи и союзники могут прибыть в Москву и разделить радость этого дня.

В конце апреля Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что 9 Мая является главным праздником в стране.

В этом году акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится в онлайн-формате. Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях.