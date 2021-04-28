Россия не рассылала приглашений на Парад Победы иностранным лидерам – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия не направляла специальных приглашений иностранным лидерам на Парад Победы 9 мая в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что это касается и белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Мне не известно о том, что Александр Григорьевич хотел бы присутствовать на параде. Но у нас Союзное государство, Александр Григорьевич может собраться и прилететь, здесь никаких проблем нет", – цитирует Пескова ТАСС.

Что касается глав других государств, пресс-секретарь российского президента отметил, что при желании ближайшие соседи и союзники могут прибыть в Москву и разделить радость этого дня.

Ранее сообщалось, что в день празднования 76-й годовщины Победы в небе над Москвой прогремит уникальный салют. Самым ярким моментом станет серия последовательных вспышек на различной высоте в цветах Государственного флага Российской Федерации.