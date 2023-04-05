Зеленский пообещал принять "правильные решения" при угрозе потери солдат в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Кровь мешками"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять "правильные решения" при угрозе потери солдат из-за окружения российскими войсками Артемовска. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"Для меня самое главное – не потерять наших военных. Если будет <...> опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте", – цитирует его РИА Новости.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что юридически Артемовск взят под контроль российскими силами. На здании администрации города был водружен российский флаг с надписью: "Владлену Татарскому добрая память". При этом на окраинах города позиции ВСУ все еще остаются.

До этого экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска в Артемовске скоро будут вынуждены сдаться из-за плохого снабжения. Он предположил, что некоторые солдаты ВСУ уже могли сложить оружие.



Эксперты рассказали о положении украинской армии в Артемовске

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