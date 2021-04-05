Главы МИД ЕС обсудят российскую военную активность вокруг Украины

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Главы МИД Европейского союза обсудят российскую военную активность вокруг Украины на предстоящем совещании. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он пояснил, что обеспокоен ситуацией вокруг Украины.

"С серьезной обеспокоенностью слежу за российской военной активностью вблизи Украины", – написал Боррель в Twitter.

Свое заявление глава дипломатии ЕС сделал после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он уточнил, что обсуждение российской военной активности продолжится на совещании глав МИД ЕС 19 апреля.



Ранее в Киеве признали совместную с НАТО подготовку к войне за Крым. Как рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, альянс уже начал стягивание сил для проведения учений Defender Europe 2021.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на территории Донбасса. Он отметил, что Киев всегда готов к любым провокациям.

В Кремле позднее оценили заявления о наращивании сил РФ на границе с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.