Минобороны Франции сообщило об опасном сближении своего дрона Reaper с российским Су-35

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Российский истребитель Су-35 2 марта опасно сблизился с французским беспилотником Reaper в восточной части Средиземного моря. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети X.

По его словам, произошло три последовательных сближения на очень короткое расстояние, что могло привести к потере контроля над дроном.

"Эти действия свидетельствуют о намерении ограничить свободу передвижения в общих воздушных пространствах. Это преднамеренное, непрофессиональное и агрессивное поведение, которое неприемлемо", – подчеркнул Лекорню.

Он также отметил, что беспилотник Reaper выполнял миссию наблюдения в международном воздушном пространстве.

Ранее аналогичный инцидент случился с беспилотником MQ-9 Reaper коалиции, который сближался с Су-35 в небе над Сирией. Летчики РФ приняли меры и избежали столкновения.

До этого истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение российской госграницы парой стратегических бомбардировщиков В-52Н США.

