В ВС Армении заявили об отсутствии скопления азербайджанской армии на границе

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Армия Армении не наблюдает скопления азербайджанских сил на границе. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС республики генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

"В настоящее время скоплений нет", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Арсян добавил, что Армения следит за перемещениями азербайджанской стороны. Сейчас обстановка на границе относительно стабильная.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика не собирается нападать на Армению. Подобным образом он прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и Алиев договорились продолжать переговоры по мирному соглашению. Они обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе.



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