Захарова прокомментировала отказ послов ЕС встречаться с Лавровым

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Отказ послов стран Евросоюза (ЕС) в Москве от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе в России, если они не выполняют своих функций. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

Кроме того, она уточнила, что некоторые послы западных стран в Москве вмешиваются во внутренние дела России и подготавливают для этого своего рода "перформансы".

"Они все свое время, я имею в виду западную часть послов, натовских, посвящают только одному. Я не говорю про всех, но про этот "движок", – подчеркнула Захарова.

Ранее Лавров рассказал, что приглашал на встречу послов стран Евросоюза для разъяснений перед выборами президента России, однако они отказались за два дня до встречи. Министр подчеркнул, что у российской стороны накопилось много материалов о том, как посольства стран ЕС в Москве готовятся к выборам главы государства, включая создание некоторых поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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