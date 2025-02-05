Израиль объявил о выходе из совета по правам человека ООН

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Израиль вслед за США объявил о выходе из совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом в соцсети X заявил израильский министр иностранных дел Гидеон Саар.

"Израиль приветствует решение президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека", – написал Саар.

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из СПЧ ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Исполнительный указ касается выхода американской стороны из двух организаций при ООН.

До этого Трамп также подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вслед за США такое решение приняла Аргентина, объяснив шаг глубокими разногласиями по поводу санитарной политики во время пандемии COVID-19.