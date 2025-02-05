Аргентина объявила о выходе из ВОЗ

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Аргентина выйдет из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил официальный представитель правительства республики Мануэль Адорни.

"Хотел бы проинформировать, что президент Аргентины Хавьер Милей проинструктировал главу МИД Херардо Вертейна о выходе Аргентины из Всемирной организации здравоохранения", – цитирует ТАСС Адорни.

Среди причин он назвал "глубокие разногласия по поводу санитарной политики во время пандемии" COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп также подписал указ о выходе страны из ВОЗ. По данным политика, во время его первого президентского срока взносы США в организацию составляли 500 миллионов долларов ежегодно при населении около 350 миллионов человек, в то время как Китай платил порядка 39 миллионов при населении свыше 1,4 миллиарда человек.

При этом он не исключил, что в будущем может пересмотреть свое решение.