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Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 17 февраля. Запрос сделан в ответ на инициативу западных дипломатов провести заседание 24 февраля. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Наши западные коллеги, разумеется, не хотят дать миру забыть об Украине. Уже в первые дни они запросили на 24 февраля заседание по 3-й годовщине начала СВО (они, понятное дело, называют ее иначе). Мы в долгу не остались и сразу же запросили на 17 февраля заседание в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей минский комплекс мер", – рассказал дипломат в своем телеграм-канале.

Таким образом, Совбез ООН в феврале проведет два заседания по Украине.

По словам Полянского, запрошенное Россией заседание станет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима.

Для установления равноправного диалога по всему комплексу международных отношений Владимир Путин предложил еще в 2020 году провести встречу глав государств, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, указывал ранее глава МИД России Сергей Лавров. Однако, по его словам, эта инициатива не получила поддержки.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.