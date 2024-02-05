ОАЭ готовы поддерживать усилия по смягчению последствий украинского кризиса

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о готовности Абу-Даби поддерживать инициативы с целью смягчения гуманитарных последствий украинского кризиса. Об этом со ссылкой на эмиратские СМИ сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки. Кроме того, разговор шел и о конфликте на Украине.

Мухаммед бен Заид подчеркнул, что ОАЭ последовательно подходит к поддержанию мира и стабильности. Он выразил готовность поддержать любые инициативы и начинания, призванные смягчить гуманитарные последствия кризиса на Украине.

6 декабря прошлого года Путин посетил Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ.

После этого в Эр-Рияде прошли переговоры Путина и наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда. Главы двух стран обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, которое будет продолжаться.