Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран рассмотрели вопросы развития российско-эмиратских отношений с учетом итогов визита Путина 6 декабря. Они условились продолжить контакты на различных уровнях.

Также стороны обсудили атаку Киева на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в проведении международного расследования этого преступления. Кроме того, российский лидер в разговоре о ситуации вокруг Украины поблагодарил президента ОАЭ за посредническое содействие в обмене военнопленными.

Помимо этого, президенты обсудили стороны и оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа.

6 декабря прошлого года Путин прибыл с визитом в Абу-Даби на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

После этого в Эр-Рияде прошли переговоры Путина и наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда. Главы двух стран обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, которое будет продолжаться.



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