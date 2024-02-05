Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к международному правозащитному сообществу в связи с атаками со стороны ВСУ против мирных объектов. Об этом Москалькова заявила в своем телеграм-канале.

По ее словам, международное правозащитное сообщество, зарубежные СМИ, политики, которые игнорируют геноцид мирного населения Киевом, становятся его соучастниками. Омбудсмен призналась, что ее поражает отсутствие реакции правозащитных организаций и междунарордных органов, которые позволяют Украине убивать мирное население, не щадя и своих граждан.

Москалькова добавила, что за неполные два месяца хроника преступлений властей Украины пополнилась новыми трагедиями. По ее данным, в декабре массированной атаке подверглась Белгородская область, погибли 14 мирных граждан. В январе Киев ударил по Донецку, погибли 28 мирных жителей, 30 получили тяжелые ранения, заметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что в Белгородской области был сбит транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных для их обмена, в феврале произошел теракт в городе Лисичанск.

Между тем США не в состоянии независимо проверить информацию об ударах ВСУ, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе в Лисичанске. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.

Расположенный в ЛНР город Лисичанск попал под обстрел украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Как уточнил первый зампред правительства республики Юрий Говтвин, среди погибших оказалась беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пекарня, по которой ударили ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, заявил он.

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске