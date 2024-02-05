В следующем пакете санкций ЕС против РФ не будет новых запретов на импорт – СМИ

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В 13-м пакете антироссийских санкций от Евросоюза не будет новых запретов на импорт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС, пожелавших остаться инкогнито.

Еврокомиссия планирует предложить пакет, который должен вызвать минимальные споры среди стран ЕС. В связи с этим ожидается, что 13-й пакет примут очень быстро.

Новые рестрикции будут введены против сотни юридических и физических лиц. Еврокомиссия также хочет расширить список компаний из РФ, которым европейские фирмы не смогут продавать товары двойного назначения.

Источники агентства уточнили, что после принятия 13-го пакета санкций в ЕК сразу же предложат 14-й пакет. Он уже может включать некоторые новые запреты на импорт.

По информации зарубежных СМИ, Еврокомиссия начала неофициально проводить встречи на высоком уровне в рамках обсуждения нового пакета антироссийских санкций 3 февраля.

Журналисты считают, что новые ограничительные меры будут сосредоточены на блокировании возможностей обхода предыдущих санкций, особенно для товаров, которые можно использовать в военном деле.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Евросоюз достиг дна в санкциях против РФ, включив в черный список главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

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