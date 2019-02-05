Ватикан выразил готовность стать посредником в Венесуэле

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Ватикан готов взять на себя роль посредника в урегулировании венесуэльского кризиса. Государство-анклав пойдет на это в случае, если соответствующая просьба поступит от обеих сторон конфликта, передает агентство АНСА.

Такое заявление 5 февраля сделал Папа Римский Франциск. В ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета по дороге из Абу-Даби в Рим понтифик отметил, что еще не читал письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Посмотрим, что можно сделать", – сказал глава Римско-католической церкви.

Он пояснил, что посредничество Святого престола возможно в качестве последней меры, когда "все другие уже использованы".

В конце января на демонстрации в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада и большинство стран Латинской Америки.

В начале февраля поддержку Гуаидо оказали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.

Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы не было контактов с Хуаном Гуаидо.

Ранее Николас Мадуро призвал "остановить безумие" президента США Дональда Трампа. Он также пообещал, что Венесуэла никогда не сдастся.