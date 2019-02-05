Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

05 февраля, 20:58

Ватикан выразил готовность стать посредником в Венесуэле

политика за рубежом

05 февраля, 20:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma

Ватикан готов взять на себя роль посредника в урегулировании венесуэльского кризиса. Государство-анклав пойдет на это в случае, если соответствующая просьба поступит от обеих сторон конфликта, передает агентство АНСА.

Такое заявление 5 февраля сделал Папа Римский Франциск. В ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета по дороге из Абу-Даби в Рим понтифик отметил, что еще не читал письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Посмотрим, что можно сделать", – сказал глава Римско-католической церкви.

Он пояснил, что посредничество Святого престола возможно в качестве последней меры, когда "все другие уже использованы".

В конце января на демонстрации в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада и большинство стран Латинской Америки.

В начале февраля поддержку Гуаидо оказали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.

Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы не было контактов с Хуаном Гуаидо.

Ранее Николас Мадуро призвал "остановить безумие" президента США Дональда Трампа. Он также пообещал, что Венесуэла никогда не сдастся.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика