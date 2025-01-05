Офис Нетаньяху опроверг информацию об одобрении ХАМАС списка заложников для обмена

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Палестинское движение ХАМАС не предоставило одобренный список заложников, которых удерживают в секторе Газа, для обмена в рамках сделки о прекращении огня в анклаве с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Вопреки утверждениям, ХАМАС до сих пор не предоставило список имен похищенных (заложников. – Прим. ред.)", – указано в заявлении канцелярии.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванного чиновника ХАМАС утверждало, что движение одобрило список из 34 удерживаемых в Газе заложников для обмена с Израилем. Источник также заявлял, что любая сделка между ХАМАС и Израилем зависит от достижения соглашения о выводе израильских военных из сектора Газа и постоянного прекращения огня.

Также в офисе Нетаньяху отметили, что переговоры о прекращении огня в Газе могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки.