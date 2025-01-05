Reuters: ХАМАС одобрило список заложников для обмена с Израилем

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Палестинское движение ХАМАС одобрило список из 34 заложников, удерживаемых в Газе, в рамках сделки о прекращении огня в анклаве с Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника движения.

По словам источника, любая сделка между ХАМАС и Израилем зависит от достижения соглашения о выводе израильских военных из сектора Газа и постоянного прекращения огня.

Между тем советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман ранее указал, что переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки.

СМИ также отмечали, что на переговорах по прекращению огня в Газе наблюдается прогресс. Источники указали, что Катар и Египет стремятся помощь сторонам достичь соглашения.