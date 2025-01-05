РИА Новости: взрывы прозвучали ночью в нескольких областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия ночных взрывов прогремела в нескольких областях Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

В частности, в ночь на 5 января звуки взрывов были слышны в Полтаве, а также в Хмельницкой и Черниговской областях страны. Последствия взрывов пока не уточняются.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат только в Сумской области Украины.

В начале января авиация, ударные БПЛА и артиллерия группировок ВС РФ поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

Зарубежные СМИ считают, что российская армия может войти в Днепропетровскую область Украины уже через несколько недель. С начала года ВС РФ уже взяли под контроль 8 деревень к югу от Красноармейская в ДНР и оказались в 7 километрах от границы с Украиной.