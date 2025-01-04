ТАСС: взрывы прогремели в Киеве

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Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на 4 января на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Подробности взрывов пока не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины: в Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Винницкой областях.

Ранее авиация, ударные БПЛА и артиллерия группировок ВС РФ поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

В конце декабря хакеры взломали украинское телевидение, после чего начали транслировать предупреждение об угрозе "Орешника".