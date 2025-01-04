Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:50

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: взрывы прогремели в Киеве

Несколько взрывов прогремело в Киеве – СМИ

Фото: 123RF/mikekiev

Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на 4 января на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Подробности взрывов пока не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины: в Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Винницкой областях.

Ранее авиация, ударные БПЛА и артиллерия группировок ВС РФ поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

В конце декабря хакеры взломали украинское телевидение, после чего начали транслировать предупреждение об угрозе "Орешника".

ВС РФ нанесли мощнейший удар по целям на Украине

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика