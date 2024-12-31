В Киеве заменили главу городской военной администрации

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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской городской военной администрации вместо Сергея Попко, следует из опубликованных на сайте офиса Зеленского указов.

Накануне он подписал указы, которыми уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

До этого представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал о том, что кабмин Украины согласовал увольнение вышеперечисленных политиков. Однако причины такого решения не уточняются.

По словам украинского депутата Ярослава Железняка, Кравченко якобы будет назначен на должность исполняющего обязанности главы налоговой службы, а Пронин станет главой министерства финансов.