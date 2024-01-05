Украина стала полигоном НАТО для испытания методов цифровой борьбы с РФ – МИД

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Украина фактически превратилась в полигон Североатлантического альянса для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артура Люкманова.

По его словам, за последние два года российская информационная инфраструктура стала мишенью регулярных компьютерных атак, большая часть которых осуществляется с территории или в интересах Киева.

При этом показательно то, что украинские власти, представляющие себя на Западе жертвами киберагрессии РФ, одновременно с этим выставляют на показ свои антироссийские диверсии с применением информационно-коммуникационных технологий, отметил Люкманов.

Только в ноябре прошлого года Главное управление разведки Минобороны Украины публично приняло ответственность за несколько компьютерных нападений на информационные ресурсы России.

Люкманов добавил, что вся сфера информационной безопасности Украины была отдана под внешнее управление западных кураторов.

Ранее участники межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности сообщили, что масштаб и интенсивность кибератак против России со стороны иностранных спецслужб существенно выросли. Для атак на российские информационные ресурсы также привлекаются международные преступные сообщества.

До этого хакеры группировки DumpForums совершили атаку на сайт оператора платежной системы "Мир" – Национальную Систему Платежных Карт. В НСПК сообщили, что сайт никак не относится к платежной инфраструктуре и получить доступ к каким-либо системам компании через него невозможно.

"Техно": специалисты по кибербезопасности провели первое мероприятие в "Кибердоме"