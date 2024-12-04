Депутат ГД Горелкин назвал избыточным запрет монетизации песен, созданных ИИ

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Предложение запрещать монетизацию песен, созданных при помощи нейросетей, излишне для российского законодательства, рассказал первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.

"Все правовые отношения между автором нейрокавера и правообладателем оригинальной композиции можно решить в рамках действующего законодательства", – цитирует его ТАСС.

Депутат объяснил, что ИИ в данном случае лишь инструмент для автора кавера, который таким образом реализует свой творческий замысел.

Ранее с таким предложением выступила Национальная федерация музыкальной индустрии. По ее задумке, созданный нейросетями контент не только не подлежит монетизации, но и не охраняется авторскими правами.

Эксперты из федерации уверены, что созданные таким образом произведения якобы приводят к убыткам известных артистов, составляя почти 3,5 миллиарда рублей в год.

