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Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) предложила законодательно закрепить практику, по которой созданный искусственным интеллектом (ИИ) контент не подлежит монетизации и не охраняется авторскими правами. Об этом сообщает "Коммерсант".

В федерации уточнили, что созданные ИИ произведения с использованием образов известных артистов приводят к убыткам в размере почти 3,5 миллиарда рублей в год.

По оценкам рыночных экспертов, ИИ представляет из себя механизм, а в российском законодательстве установлена презумпция охраноспособности. По их словам, действующее регулирование предполагает правовую охрану объекта, который был создан с участием человека и его творческого вклада, куда входят также технические средства.

Контакт ИИ полностью соответствует критериям. Кроме того, эксперты обратили внимание на важность сохранения такого подхода.

В свою очередь, по мнению юристов, вопрос правового статуса контента ИИ будет еще долго обсуждаться.

Между тем в России хотят на законодательном уровне предусмотреть охрану голоса человека при его генерации с помощью искусственного интеллекта. Соответствующую инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму. Согласно законопроекту, в случае смерти человека согласие на использование его голоса необходимо взять у детей, супруга или родителей.

