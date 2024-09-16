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16 сентября, 21:09

Политика

Проект об охране голоса человека при его генерации ИИ внесен в Госдуму

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России хотят на законодательном уровне предусмотреть охрану голоса человека при его генерации с помощью искусственного интеллекта. Соответствующую инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму. Проект появился в электронной базе нижней палаты.

Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Наталья Кувшинова, Руслан Смашнев и депутат Даниил Бессарабов. Они считают, что использовать голос человека можно только с его согласия.

"Законопроект устанавливает охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с изображением гражданина, в том числе в случаях имитации голоса или путем синтеза речи в режиме реального времени", – передает ТАСС слова Шейкина.

Политик обратил внимание, что в настоящее время в РФ нет норм, которые фиксировали бы право человека на голос и защищали бы его от использования другими лицами. При этом голос как объект интеллектуальной собственности является исключением, объяснил сенатор. По его словам, новый проект поможет заполнить этот пробел.

В подготовке инициативы принимали участие Национальная федерация музыкальной индустрии, а также Альянс в сфере ИИ.

Согласно законопроекту, в случае смерти человека согласие на использование его голоса необходимо взять у детей, супруга или родителей. При этом есть некоторые случаи, когда оно может не потребоваться. Речь идет об общественных, государственных или публичных интересах, а также если запись голоса осуществлялась за плату.

Кроме того, согласие можно не брать, если голос был записан на видео- или аудиозаписи во время мероприятий в публичных местах, например на концерте. Запись голоса могут уничтожить, если во время нее были допущены нарушения закона.

Ранее в Госдуме начали разработку закона о маркировке контента, созданного с помощью нейросетей. По словам депутатов, маркировка может осуществляться при помощи графических или водяных знаков, которые должны выглядеть ненавязчиво, но при этом быть заметными для потребителя.

Роскомнадзор необходимо наделить соответствующими полномочиями: ведомство могло бы заниматься выявлением деструктивного контента, сгенерированного ИИ, отмечал член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин.

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