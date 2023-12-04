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В Киеве считают, что контрнаступление украинской армии закончилось неудачей из-за отсутствия поддержки с воздуха. Как отмечает The Washington Post, об этом экс-министр обороны Украины Алексей Резников говорил еще в начале лета.

Тогда у шефа Пентагона Ллойда Остина возник вопрос, почему ВСУ так и не использовали западное оборудование для разминирования, чтобы улучшить свои позиции в зоне боевых действий. Резников, в свою очередь, объяснил, что технику не смогли применить из-за отсутствия поддержки армии с воздуха. По его словам, украинские войска вынуждены были использовать только силы артиллерии.

"Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад", – добавил он.

Что касается самой тактики ВСУ, в статье говорится, что она изначально не устраивала Вашингтон, однако через некоторое время он уступил.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. По его словам, боевые возможности войск Украины сильно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения группировок ВС РФ.

Также генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос призвал Владимира Зеленского говорить правду о ситуации в зоне боевых действий. Военный эксперт напомнил, как в прошлом году украинский лидер обещал победу ВСУ, которая так и не случилась.



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