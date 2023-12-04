Медведев пошутил над западной поддержкой Киева картинкой с Шольцем и Макроном

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил над западной поддержкой Украины. Запись появилась в его телеграм-канале.

Он опубликовал картинку, созданную с помощью нейросети, где изображены канцлер ФРГ Олаф Шольц, который сидит за столом с мясными блюдами, президент США Джо Байден на солнечном пляже и президент Франции Эммануэль Макрон с бокалами с шампанским. Под картинкой написано: "Все наши мысли с тобой, Украина".

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила конгрессу США письмо, в котором сказано, что к концу 2023 года у государства истощатся ресурсы для помощи Украине.

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что ни один конфликт, включая украинский, невозможно урегулировать военными методами, поэтому требуется найти дипломатическое решение. Военный также выразил уверенность, что Вашингтон должен и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.



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