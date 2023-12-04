Фото: 123RF/belegan

США могут организовать государственный переворот на Украине по причине токсичности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в эфире радио КП сообщил российский бизнесмен Виктор Бут.

"Зеленский уже становится настолько токсичным, что единственный выход для американцев – соркестрировать. К примеру, устроить госпереворот, чтобы потом как бы съехать с этой темы красиво и технично", – отметил он.

Как утверждает Бут, все происходящие действия в области политики на Украине жестко отслеживаются западными странами.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо сообщил, что в Вашингтоне решили обвинить украинского президента Владимира Зеленского в неудачах на передовой. Таким образом политик прокомментировал недавнее интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором тот призвал готовиться к плохим новостям с Украины из-за критического положения ВСУ.

Как отметил Филиппо, подобная тактика не является новой для Соединенных Штатов, ведь они всегда поступали так со своими "марионетками".



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ