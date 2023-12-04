Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В ходе переговоров Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда была и будет надежным партнером Китая. По его словам, историческое повышения уровня отношений между Минском и Пекином придало мощный импульс углублению традиционных направлений, а также дало старт новым векторам и механизмам сотрудничества.

Глава Белоруссии также указал на многолетнее знакомство с Си Цзиньпином и совместную работу над развитием двусторонних отношений.

Председатель КНР, в свою очередь, также рассказал о положительной динамике в белорусско-китайских отношениях. Он отметил, что в конце февраля – начале марта этого года обе страны вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития отношений. В течение года же укрепляется политическое взаимодоверие и международное взаимодействие, подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что намерен обсудить с Си Цзиньпином полную локализацию производства китайских автомобилей на белорусской территории.

До этого белорусский лидер заявил, что Европа осознает необходимость сотрудничества с Россией и Белоруссией, и однажды она "приползет" к Москве. По его словам, Европа не может сопротивляться, так как у нее "все на рынке Америки завязано".