Си Цзиньпин назвал правильным развитие отношений с США – СМИ

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Председатель КНР Си Цзиньпин считает правильным выбор направления для дальнейшего развития отношений с США, который был сделан в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом на полях саммита АТЭС. Об этом сообщает газета Global Times.

Как сообщает газета, Си Цзиньпин назвал "фундаментальным и всеобъемлющим" вопрос о том, следует ли считать Китай и Соединенные Штаты соперниками, либо же их нужно рассматривать в качестве партнеров.

В ходе переговоров Си Цзиньпин и Байден договорились на равноправной основе восстановить диалог между военными ведомствами двух стран, включая рабочие встречи министров обороны, телефонные разговоры на уровне командующих зонами боевого командования.

Помимо этого, главы государств решили запустить межправительственный диалог по продвижению проектов в области искусственного интеллекта. Они условились расширить двустороннее сотрудничество в области туризма и образования.

Саммит АТЭС прошел 15-17 ноября в Сан-Франциско. По итогам встречи была опубликована итоговая декларация. Согласно тексту документа, лидеры АТЭС выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемый торговой и инвестиционной среды.