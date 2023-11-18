Си Цзиньпин выступил против политизации экономических вопросов

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о несогласии с политизацией экономических и торговых вопросов. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на выступление главы КНР на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Сообщается, что председатель КНР призвал всех членов АТЭС обеспечивать открытую торговлю и инвестиции, поддерживать систему многосторонней торговли, ориентированную на Всемирную торговую организацию.

Помимо этого, Си Цзиньпин подчеркнул приверженность Китая к стратегии мирного развития.

Саммит АТЭС прошел 15-17 ноября в Сан-Франциско.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавивший российскую делегацию на саммите, отметил, что участникам удалось принять итоговую декларацию по итогам саммита путем консенсуса. Дипломат подчеркнул, что в тексте документа учтена позиция России. Также Оверчук отметил, что российскую делегацию на саммите в Сан-Фанциско принимали достойно, в соответсвии с протоколом. По его словам, делегацию РФ приветствовали президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден.

