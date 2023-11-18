Участники АТЭС согласовали текст итоговой декларации с полным учетом позиции РФ – Оверчук

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Итоговая декларация по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не содержит никаких токсичных политических сюжетов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавивший российскую делегацию. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Оверчук, участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества удалось принять итоговую декларацию по итогам саммита путем консенсуса. Дипломат подчеркнул, что в тексте документа учтена позиция России.

"Никаких токсичных политических сюжетов. Это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы", – сообщил он журналистам.

По словам дипломата, в документе обозначены проблемы климата, цифровой трансформации, прав женщин. Он добавил, что декларация позволяет двигаться дальше в рамках перуанского председательства. От председательства Перу в АТЭС Россия ожидает внимания к вопросам искусственного интеллекта и климата.

Также Оверчук отметил, что российскую делегацию на саммите в Сан-Фанциско принимали достойно, в соответсвии с протоколом. По его словам, делегацию РФ приветствовали президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден.

"Как говорится, как вежливые люди, поздоровались", – добавил вице-премьер.

В целом, саммит АТЭС можно оценивать как удачный, так как был достигнут консенсус в непростых условиях.

Ранее президент США Джо Байден на финальной сессии пошутил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества продлевается еще на пять дней.