Байден пошутил, что саммит АТЭС продлевается на пять дней

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Президент США Джо Байден в шутку заявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продлевается на пять дней. Об этом сообщает ТАСС.

"Приветствую всех! Мы продлим эту конференцию на пять дней. Это нормально", – заявил президент Байден на церемонии передачи председательства на форуме АТЭС от Соединенных Штатов Перу.

Байден передал функции страны-хозяйки АТЭС на 2024 год президенту Перу Дине Болуарте. Символическая процедура передачи полномочий прошла в последний день саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Ранее посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев заявил, что власти США давно отвыкли от честного разговора на равных и на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) ведут себя разнузданно. Он отметил, что США не скрывают, что ставят внутренние национальные установки выше традиций гостеприимства и международных обязательств.