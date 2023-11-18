Участники АТЭС опубликовали декларацию по итогам саммита в Сан-Франциско

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США опубликовали итоговую декларацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке в ней не упоминаются. Об этом сообщает ТАСС.

Саммит АТЭС прошел 15-17 ноября в Сан-Франциско. По итогам встречи была опубликована итоговая декларация. Согласно тексту документа, лидеры АТЭС выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемый торговой и инвестиционной среды.

Помимо этого, участники АТЭС обязались содействовать экономическому росту в регионе.

"Мы обязуемся содействовать росту, приносящему ощутимые выгоды и укрепляющему благосостояние всех, включая мелкие, малые и средние предприятия, принадлежащие женщинам, возглавляемые ими и управляемые ими", – говорится в тексте документа.

Также участники встречи подчеркнули, что мелкие, малые и средние предприятия вносят значительный вклад в ВВП наших экономик, обеспечивая важнейшую основу занятости и экономического роста.

Участники саммита обязались сократить цифровой разрыв вдвое и реализовать дорожную карту продовольственной безопасности к 2030 году.

При этом ситуация на Украине, а также обострение палестино-израильского конфликта не упоминаются в итоговой декларации саммита.

"Здесь, в Сан-Франциско, мы подчеркнули, что эффективная политика требует прежде всего реагирования на интересы всех наших людей и экономик", – говорится в тексте декларации.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавивший российскую делегацию на саммите, отметил, что участникам удалось принять итоговую декларацию по итогам саммита путем консенсуса. Дипломат подчеркнул, что в тексте документа учтена позиция России. Также Оверчук отметил, что российскую делегацию на саммите в Сан-Фанциско принимали достойно, в соответсвии с протоколом. По его словам, делегацию РФ приветствовали президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден.