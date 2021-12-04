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Политика

18:15

Россия играет важную роль в стабилизации обстановки в Афганистане – глава МИД Катара

политика

Фото: ТАСС/Ahmad Massoud

РФ имеет важное значение в обеспечение устойчивости обстановки в Афганистане, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе видеоконференции "Средиземноморские диалоги", организованной Итальянским институтом международных политических исследований (ISPI) при поддержке МИД республики.

"Мы поддерживаем контакт с Россией, она является очень важным партнером в стабилизации обстановки в Афганистане", – цитирует министра катарский телеканал "Аль-Джазира".

По его словам, ситуация в этой стране нуждается в сотрудничестве всех представителей международного сообщества.

"Я верю, что такие страны, как Россия и Китай, внесут свой вклад в восстановление (Афганистана. – Прим. ред.) и будут дальше поддерживать афганский народ", – сказал дипломат.

Также глава министерства иностранных дел Катара призвал международные государства создать конкретный план действий относительно улучшения ситуации на афганской территории, так как на сегодняшний день какой-либо одной стратегии нет.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) объявил об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения озвучили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

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