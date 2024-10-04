В МИД заявили, что вероятность вооруженного конфликта РФ и США зависит от Вашингтона

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Вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, но Москва предостерегает от эскалации, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат обратил внимание, что американские политики зря питают уверенность в том, что попытки испытать Россию на прочность не станут поводом для более жестких контрмер, чем те, которые страна принимала до сих пор

"Безусловно. Комплексно, со всех точек зрения", – отметил замминистра, комментируя вопрос о том, означает ли готовность России к длительному противостоянию с Штатами, что власти РФ изучают сценарии как политического, так и военного противостояния.

По словам Рябкова, в целях повышения устойчивости народного хозяйства к нелегитимным противоправным санкциям, получившим значительный размах и самодовлеющий характер, предпринимаются все необходимые меры.

При этом курс США на нанесение России стратегического поражения вероятнее всего не изменится в обозримом будущем, отметил дипломат. В связи с этим, считает он, страна должна быть "максимально мобилизована" и готова продемонстрировать всему миру, что она противостоит серьезному противнику.

"Делаем это эффективно и наши интересы в этой ситуации – интересы развития, интересы спокойствия в обществе, интересы формирования, если хотите, крепостной стены, за которой мы будем развиваться, не опасаясь враждебных выпадов США и их группы подпевал и прихвостней, – эта политика становится для нас на американском направлении основополагающей", – сказал Рябков.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден после выборов может разрешить Украине бить западным оружием вглубь территории России. При этом такими разговорами США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, в свою очередь, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

