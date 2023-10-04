РФ сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям – МИД

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Россия сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это при том, что Украина ввела визы для россиян. Она напомнила, что Москва неоднократно заявляла, что "не будет уподобляться киевскому режиму" и отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных и духовных связей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не вернется к упрощенному визовому режиму с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине.

Упрощенный визовый режим между Евросоюзом и РФ перестал действовать с 12 сентября прошлого года. Визовый сбор для россиян был повышен до 80 евро. Также были увеличены сроки рассмотрения заявок и введены дополнительные требования по документам.

Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать 12 сентября