ВСУ понесли значительные потери под Клещеевкой и Андреевкой – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ предприняли безуспешные попытки атаки в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР и понесли значительные потери. Об этом заявил начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

"В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике", – приводит его слова РИА Новости.

Астафьев также сообщил, что авиация группировки поразила пункты временной дислокации украинских сил в Краматорском районе ДНР и в районе Звановки в Артемовском районе.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о ликвидации российскими войсками складов Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

До этого экс-замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр отметила, что ВСУ продвигаются очень медленно. По ее словам, практически все бои заканчиваются для Украины без изменения положения.



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