Более 335 тыс человек пополнили ряды ВС РФ с начала года – Шойгу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала этого года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан. Глава Минобороны отметил, что существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество.

"Ряд регионов сформировали и продолжают комплектовать именные подразделения", – подчеркнул он.

Ранее Шойгу сообщил, что у Генерального штаба ВС РФ нет планов на проведение дополнительной мобилизации. Он отметил, что вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции.

Шойгу добавил, что стартовавшая осенняя призывная кампания осуществляется в плановом режиме. Он напомнил, что по указу президента РФ на военную службу призовут 130 тысяч человек. Вместе с этим глава МО указал, что срочников не будут направлять в зону боевых действий.

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