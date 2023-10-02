ВС РФ ликвидировали склады ВВС Украины в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали в Днепропетровской области склады Воздушных сил Украины, заявили в Минобороны России.

"На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", – отметили в министерстве.

Немногим ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили сообщил, что российские войска отразили восемь атак штурмовых групп Украины на артемовском и авдеевском направлениях.

Кроме того, артиллеристы и ракетные войска России ударили по трем складам боеприпасов украинской стороны в Белогоровке, Красногоровке и Краматорске, а также по живой силе ВСУ в районе Дзержинска.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что "Искандеры" устранили район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ и эшелон с бронетехникой.

Авиация РФ нанесла удар по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении