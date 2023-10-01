"Искандеры" нанесли удар по эшелону с бронетехникой ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" ликвидировали район сосредоточения живой силы двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и эшелон с бронетехникой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что разведка выявила в Николаевской области место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления войск Украины на передовой.

Координаты передали расчету ракетного комплекса наземного базирования, сказано в сообщении. Он нанес высокоточный удар. В результате него пункт погрузки был уничтожен.

Ранее российская группировка войск "Центр" уничтожила 50 военных ВСУ, в том числе боевиков националистической бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), на краснолиманском направлении.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что на запорожском направлении войска РФ уничтожили американскую буксируемую гаубицу M119, британскую артиллерийскую установку FH70, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б" ВСУ.

Российская артиллерия уничтожила еще несколько укрепленный замаскированных позиций ВСУ